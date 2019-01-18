Osmaniye'de Terör Örgütü Üyeliğinden Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
9 dakika önce
Osmaniye'de terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan kişi yakalandıOSMANİYE - Osmaniye'de 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçlaması ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Osmaniye'de terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan kişi yakalandı
OSMANİYE - Osmaniye'de 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçlaması ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleştirilmiş cezası bulunan M.S.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlı, cezaevine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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