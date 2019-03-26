Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Terör Propagandası Operasyonu

Osmaniye'de Terör Propagandası Operasyonu

57 dakika önce

Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de Terör Propagandası Operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü YPG/ PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen H.A, A.T, M.E, B.G. ve O.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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