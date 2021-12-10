Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı " operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Osmaniye 'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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