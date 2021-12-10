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Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

10.12.2021 13:43
Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Mustafa Baltacı, Osmaniye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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