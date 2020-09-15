Tescilli yerfıstığı "Ayşehanım" tanıtıldı - Son Dakika

Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2018 yılında geliştirilerek tescili yapılan "Ayşehanım" yer fıstığının tanıtımı gerçekleştirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Değirmenocağı köyündeki demonstrasyon tarlasında düzenlenen "Milli Yerfıstığı Çeşidimiz Ayşehanım'ın Yaygınlaştırılması Yayım Projesi" tanıtım toplantısında projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, yerli yerfıstığı olan Ayşehanım'ın kaliteli ürün olduğunu belirterek, kentte 10 dekarda 2 demonstrasyon tarlası kurulduğunu söyledi. Türkiye'de yerfıstığı konusunda Osmaniye'nin önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yerfıstığı üretimde Adana'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Geçen yıl 50 bin ton üretim yapmışız bu yıl da 60 bin ton rekolte bekleniyor. Kentimiz işletme anlamında Türkiye'de üretilen yerfıstığı hasadının yüzde 80-90'ının işlendiği merkez halindedir. Dolayısıyla Osmaniye yerfıstığının üretiminde, ihracatında çok önemli yer tutmaktadır. Kentte 3 bin 500 kadar ailemiz yerfıstığı üretiminde yararlanmakta ve istihdam edilmektedir."

Yılmaz, ayrıca kentte yerfıstığı müzesi yapılması için çalışma yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Duruşoğlu, milli ve yerli yerfıstığı Ayşehanım'ın kent için önemli olduğunu anımsattı.

Projenin Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiğini anlatan Durmuşoğlu, "Osmaniye denildiğinde yerfıstığı, yerfıstığı denildiğinde Osmaniye akla geliyor. Biz inanıyoruz ki bu yeni tohum çeşidi Ayşehanım ile beraber tüm dünyaya kendi yer fıstığımızın tanıtımını yapacağız. Kentimizin şu anda yerfıstığı ve Kadirli turpu coğrafi işaretli ürünüdür. Karatepe kilimlerine de coğrafi işaret belgesini almak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da yerli ve milli yerfıstığı tohumu geliştirilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Kaya, Ayşehanım yerfıstığı tohumun geliştirilmesinin kaliteyi beraberinde getireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Ayşehanım yerfıstığının hasadını yaptı.