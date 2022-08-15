Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

15.08.2022 13:09
Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hasan Balcı (51) ve Ali Yapan (50) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

OSMANİYE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hasan Balcı (51) ve Ali Yapan (50) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, E-90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'e giden Hasan Balcı'nın kullandığı 34 CIC 701 plakalı otomobil, Erdal C. yönetimindeki 41 UJ 370 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Balcı ile yanındaki Ali Yapan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Balcı ve Yapan ile kazada yaralanan aynı otomobildeki Ayşegül Yapan (45) ve Almira Yapan (11), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ali Yapan ve Hasan Balcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Erdal C. gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Osmaniye, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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