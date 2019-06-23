Osmaniye'de tır devrildi: 4 bin tavuk telef oldu
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tavuk yüklü tır, tarlaya devrildi.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
'nin Sumbas
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tavuk yüklü tır, tarlaya devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken 4 bin civarında tavuk da telef oldu.
Kaza, Sumbas- Kadirli
karayolu Alibeyli
köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Başarır idaresindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü tır, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada tır şoförü Halil Başarır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası tırda bulunan 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. - OSMANİYE
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