Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
7 saat önce
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sumbas ilçesi - Reşadiye köy yolunda mermer yüklü tır ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, Süleyman S. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE
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