Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

7 saat önce

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sumbas ilçesi - Reşadiye köy yolunda mermer yüklü tır ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, Süleyman S. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı
Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]