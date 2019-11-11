Osmaniye'de tır ile işçi taşıyan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sumbas ilçesi - Reşadiye köy yolunda mermer yüklü tır ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, Süleyman S. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE