Osmaniye'de Tırın Viyadükten Düşerek Yanması
1 saat önce
Osmaniye'de 10 metre yüksekliğindeki viyadükten düşerek yanan tırın içinde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.
Osmaniye
'de 10 metre yüksekliğindeki viyadükten düşerek yanan tırın içinde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.
Dün Tarsus-Adana- Gaziantep
Otoyolu Şekerdere viyadüğünde kontrolden çıkarak düşen iplik yüklü tırda yaşamını yitiren sürücünün Mustafa Kargın olduğu belirlendi.
Kargın'ın ceazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde Gaziantep'ten Osmaniye istikametine gelen 27 VZ 355 plakalı iplik yüklü tır, Şekerdere viyadüğünde kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki viyadükten düşmüş, alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetmişti.
Aynı yerde dün öğleden sonra meydana gelen kazada ise Ünal Karaca
idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, viyadüğün ortasında bulunan boşlukta asılı kalmış, viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan sürücü kurtarılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA
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