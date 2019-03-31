Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Saadet...

Osmaniye'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Saadet...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Osmaniye'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Hasanbeyli - Selahattin Denizoğlu - Saadet Partisi.

Osmaniye'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Saadet..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Osmaniye'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Hasanbeyli - Selahattin Denizoğlu - Saadet Partisi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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