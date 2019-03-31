Osmaniye'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Saadet...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Osmaniye'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Hasanbeyli - Selahattin Denizoğlu - Saadet Partisi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum