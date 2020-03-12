Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

OSMANİYE'de, koronavirüse önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi, System.String[]

OSMANİYE'de, koronavirüse önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Masal Park otoparkında bir araya gelen yaklaşık 300 okul servis aracı, özel kıyafet ve ekipmanlı ekiplerce dezenfekte edildi. Çalışmaların belirli program çerçevesinde, halkın çoğunlukla kullandığı şehir içi dolmuşlar ve şehirler arası otobüslerde de devam edeceği belirtildi.Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına başlandığını söyledi. Başkan Yardımcısı Yüceer, "Bugün itibariyle kamuya ait tüm alanlar, okullar, camiler, muhtarlıklar, otogar, şehir içi dolmuşlar, dolmuş durakları ve okul servis araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapacağız. Şu saat itibariyle de ilk olarak çalışmalarımıza okul servis araçlarından başladık" dedi.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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