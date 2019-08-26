Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de torbacı operasyonu: 14 gözaltı
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Osmaniye'de torbacı operasyonu: 14 gözaltı

32 dakika önce

Osmaniye'de son bir hafta içerisinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de torbacı operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de son bir hafta içerisinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 - 26 Ağustos tarihleri arasında, narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında "yakalama emri" bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı.


Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 271,25 gram esrar maddesi, 1,08 gram eroin, 5,27 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 59 kök kenevir bitkisi, 347 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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