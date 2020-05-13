Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

OSMANİYE kent merkezi ve Kadirli ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanla baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 200 gram bonzai ve 10 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan A.H., Ş.Ö., A.Ç., M.B., ve A.T. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. ve H.D. tutuklandı, Ö.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.