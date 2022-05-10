Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

10.05.2022 09:38
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düziçi ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen şüpheliler ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona İlçe Emniyet Müdürlüğü, narkotik ve asayiş şubeden 90 personel katıldı. Belirlenen 11 adrese eş zamanlı giren ekipler, 9 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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