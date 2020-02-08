Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama

7 saat önce

OSMANİYE'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama, System.String[]

OSMANİYE'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere baskın yaptı. 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 94 uyuşturucu hap, 74 gram eroin, 102 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden M.K., B.Ş., Y.D., D.A., B.A.K. ve F.Ş. tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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