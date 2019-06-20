Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik denetimleri
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Osmaniye'de trafik denetimleri

1 saat önce

Osmaniye'de mayıs ayı içinde yapılan trafik denetimlerinde 191 araca 30 bin lira trafik cezası uygulandı.

Osmaniye'de trafik denetimleri, System.String[]
Osmaniye'de mayıs ayı içinde yapılan trafik denetimlerinde 191 araca 30 bin lira trafik cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, trafik birimlerince 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında il genelinde yapılan denetimlerde abartı egzozdan 32, engelli yerine parktan 50, çift sıra park eden 109 olmak üzere toplam 191 araca 30 bin 92 lira para cezası uygulandı.
Kontrollerde ayrıca 74 araç ve 150 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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