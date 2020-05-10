Osmaniye'de trafik kazaları kamerada - Son Dakika

OSMANİYE'de, meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca 2020 yılı nisan ayında meydana gelen kaza anları kamuoyuyla paylaşıldı. Osmaniye'de meydana gelen kazalarla ilgili görüntülere, ara yoldan çıkan otomobile, ana yoldan hızla gelen başka bir otomobilin çarpma anı yansıdı. Kaza nedeniyle her iki otomobil de yol ortasında hareketsiz kaldı.