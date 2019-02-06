Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Osmaniye'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Huba (55) yönetimindeki 80 DU 301 plakalı kamyonet, Osmaniye-Gaziantep kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kamyonet bu şeritte Hatice Kavrak'ın (31) kullandığı 07 BZA 04 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Nadiriye Huba (61) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nadiriye Huba müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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