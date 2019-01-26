Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

23 dakika önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.





Abdulkadir Karakuzulu (74) yönetimindeki 27 D 6268 plakalı otomobil, E-90 otoyolu Bahçe ilçesi mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki Yasin K. (48) yönetimindeki 31 V 7851 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Meral (58), çocukları Barış (19) ve Berkay Karakuzulu (17), ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan Berkay Karakuzulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Tır sürücüsü Yasin K. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:16 Kaynak: AA

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