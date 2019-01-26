Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye
'nin Bahçe
ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Abdulkadir Karakuzulu (74) yönetimindeki 27 D 6268 plakalı otomobil, E-90 otoyolu Bahçe ilçesi mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki Yasin K. (48) yönetimindeki 31 V 7851 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Meral (58), çocukları Barış (19) ve Berkay
Karakuzulu (17), ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Berkay Karakuzulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Tır sürücüsü Yasin K. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.