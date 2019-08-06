Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

47 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cuma Kurt (23) idaresindeki 31 V 7710 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ahmet Kıdı'nın (69) kullandığı 01 DKA 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Mercan (30) ve Metin Kurt (30) yaralandı.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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