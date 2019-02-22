Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

33 dakika önce

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandıEdinilen bilgiye göre, Ertuğrul Kaya idaresindeki 34 GUC 34 plakalı otomobil, oto sanayi sitesinden Güney Çevre Yolu'na çıkarken sürücüsünün direksiyon...

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Kaya idaresindeki 34 GUC 34 plakalı otomobil, oto sanayi sitesinden Güney Çevre Yolu'na çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Kaya, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralanan Kaya ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Güney, Osmaniye, Güncel
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