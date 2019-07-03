Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlbistanlı köyü Bildiriciler mahallesinde, Muzaffer Torun yönetimindeki 80 KP 362 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Kadıoğlu idaresindeki 80 EL 155 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Muzaffer Torun'un kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Servet Torun (57) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Torun, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:37 Kaynak: AA
Kadıoğlu, Kadirli, Torun, Güncel
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