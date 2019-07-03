Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

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1 saat önce
Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kadirli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:37 Kaynak: AA
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlbistanlı köyü Bildiriciler mahallesinde, Muzaffer Torun yönetimindeki 80 KP 362 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Kadıoğlu
idaresindeki 80 EL 155 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Muzaffer Torun'un kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Servet Torun (57) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Torun, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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