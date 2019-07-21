Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Zeyrek idaresindeki 33 NG 067 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) otoyolunda Osmaniye'den Gaziantep istikametinde seyir halindeyken Bahçe
ilçesi yakınlarında aynı yönde sürücüsü belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.
Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Zeyrek, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Zeyrek, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.