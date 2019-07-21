Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Zeyrek idaresindeki 33 NG 067 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda Osmaniye'den Gaziantep istikametinde seyir halindeyken Bahçe ilçesi yakınlarında aynı yönde sürücüsü belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Zeyrek, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Zeyrek, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:13 Kaynak: AA
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