Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermek için duran otomobile, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:04 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermek için duran otomobile, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 LA 445 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı
'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada aynı yönde gitmekte olan B.C. yönetimindeki 01 D 2313 plakalı otomobil, M.A'nın aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin refüje çıkması sonucu M.A. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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