Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

24.02.2023 08:16

Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde meydana geldi. 80 ADM 452 plakalı kamyonet ile 48 CBF 66 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan araçlar, park halinde bulunan askeri araca çarptı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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