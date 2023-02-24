Kaza, merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde meydana geldi. 80 ADM 452 plakalı kamyonet ile 48 CBF 66 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan araçlar, park halinde bulunan askeri araca çarptı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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