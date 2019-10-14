Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
2 saat önce
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 80 FZ 282 plakalı hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerinde bulunan köprü girişinde, H.Y'nin kullandığı 80 LM 580 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan B.E.Y. (8) ile Y.Y. (38) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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