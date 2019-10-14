Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan B.E.Y. (8) ile Y.Y. (38) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 80 FZ 282 plakalı hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerinde bulunan köprü girişinde, H.Y'nin kullandığı 80 LM 580 plakalı otomobille çarpıştı.

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