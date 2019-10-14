Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

2 saat önce

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 80 FZ 282 plakalı hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerinde bulunan köprü girişinde, H.Y'nin kullandığı 80 LM 580 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan B.E.Y. (8) ile Y.Y. (38) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu
Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor Otogaza 6 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]