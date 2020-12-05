Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.Ş'nin kullandığı motosiklet, Düziçi ilçesi Ahmet Güzel Caddesi'nde A.L. idaresindeki 80 ACB 224 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.Ş. ile yanında bulunan C.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik polislerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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