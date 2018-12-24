Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Osmaniye'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adem Balaban idaresindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, merkeze bağlı Orhaniye köyü yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD'a bağlı ekipler, kazada yaralanan sürücü ile eşi Cennet Çetin ve kızı Melek Seda Balaban'ı otomobilden çıkardı. Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:46 Kaynak: AA

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