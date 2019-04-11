Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

57 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde İsmail Öcalan'ın (53) kullandığı 80 AAL 741 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyreden Ramazan Kesme iradesindeki 80 S 7260 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücüsü Öcalan ile Ali ve Hatice Akkuş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:41 Kaynak: AA
Abdullah Öcalan, Kadirli, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]