Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
57 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:41 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Cengiz Topel
Mahallesi'nde İsmail Öcalan
'ın (53) kullandığı 80 AAL 741 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyreden Ramazan Kesme iradesindeki 80 S 7260 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücüsü Öcalan ile Ali ve Hatice Akkuş
yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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