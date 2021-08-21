Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
A.K.E. idaresindeki 80 ABK 027 plakalı otomobil, Kent Meydanı'nda, direksiyon hakimiyetini kaybederek, 3 motosiklet ile 42 DCU 36 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmalarının ardından tekrar açıldı.
Otomobil sürücüsü A.K.E, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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