Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Osmaniye'de tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'de tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında Fırat G. idaresindeki 33 D 7746 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 73 FE 102 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Fırat G. ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü mahalinde sıkışan Fırat G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:40 Kaynak: AA

Tarsus, Fırat, Osmaniye, Güncel
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