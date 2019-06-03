Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

32 dakika önce

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özispir idaresindeki 01 DSC 66 plakalı otomobil, Adana Toprakkale kara yolu Beşevler Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Kalli yönetimindeki 80 FM 336 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri Özispir ve Kalli ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İsmail Kalli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:57 Kaynak: AA
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