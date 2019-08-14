Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

50 dakika önce

Osmaniye'de otomobilin tankerle çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobilin tankerle çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Bilben'in (40) kullandığı 61 DT 233 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Şekerdere Viyadüğü'nde aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 FK 838 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.
Kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Mehtap (41), Yakup (15) ve Emine Eylül Bilben (4) yaralandı.
Ambulanslarla kent merkezi ile Düziçi ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!
Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 20:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]