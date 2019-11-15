Osmaniye'de trafik kazası: 7 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Osmaniye'ye gelmekte olan Mehmet Akşam yönetimindeki 27 AGJ 78 plakalı hafif ticari araç, TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Osmaniye Devlet Hastanesine, 4'ü özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.