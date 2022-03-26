Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

26.03.2022 22:57
Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep'te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz hayatını kaybederken eşi Şeyma Yılmaz ile Osman A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Merden İslah/İHA)

YORUMLAR
500
Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 849 oldu Son 24 saatte korona virüsten 70 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 70 kişi hayatını kaybetti

Polis Memuru, Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 23:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement