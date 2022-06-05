Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor

'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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