Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

05.06.2022 14:57
Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 Haziran'daki trafik kazasında ağır yaralanan Fahrican Denizoğlu (21), tedavi gördüğü Bahçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fahrican Denizoğlu idaresindeki 80 ACM 164 plakalı motosiklet, 3 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi köprü kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABC 202 hafif ticari araçla çarpışmış, kazada ağır yaralanan Denizoğlu, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Osmaniye, Tragger, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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