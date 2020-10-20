Osmaniye'de traktör çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Çukurköprü köyünde, Y. B'ye ait traktörün evinin önünden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda, traktörün ilçede bir adreste olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda traktörü çaldığı iddia edilen E. A. gözaltına alındı.

Traktör sahibine teslim edildi.