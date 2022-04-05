Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

05.04.2022 23:09
Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kalender A. idaresindeki 80 KT 300 plakalı hafif ticari araç, Kadirli- Adana Karayolu Halitağalar köyü yakınlarında Haşim D. idaresindeki 80 LR 360 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanarak araçta sıkışan Kalender A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye, Tragger, Traktör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de traktör ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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