Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi

30.07.2022 04:27
Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Gencay Kurtoğlu idaresindeki motosiklet, Osmaniye- Kadirli kara yolu Kesmeburun köyü yakınlarında Rami P. idaresindeki traktörle çarpıştı.

Sürücü Kurtoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı motosikletteki Osman Demircioğlu ağır yaralandı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Demircioğlu da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurtoğlu ve Demircioğlu'nun akraba oldukları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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