Osmaniye'de Treninin Çarptığı Liseli, Ağır Yaralandı
2 saat önce
OSMANİYE'de, raylarının üzerinden bisikletiyle geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Musa Akar, yolcu treninin çarpmasıyla ağır yaralandı.
OSMANİYE'de, raylarının üzerinden bisikletiyle geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Musa Akar, yolcu treninin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarına Toprakkale
İlçesi Dağıstan
Mahallesi'nde sinyalizasyon bulunmayan hemzemin geçitte meydana geldi. Akşam evine dönmek için bisikletiyle raylar üzerinden geçmek isteyen lise ikinci sınıf öğrencisi Musa Akar'a, Adana- İslahiye seferini yapan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, ağır yaralanan Akar'ı Osmaniye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Akar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:52 Kaynak: DHA
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