Osmaniye'de 'Tümör' operasyonu: 29 gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'Tümör' operasyonu çerçevesinde 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatıldı. Bu operasyon çerçevesinde şafak vakti Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bu operasyon çerçevesinde Kadirli ilçesinde 5 ay öncesinden teknik takibe alınan iki ayrı suç örgütüne yönelik Özel Harekat Polisinin de desteğiyle daha önceden belirlenen 40 adrese 400 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda da silah ele geçirildi.

Operasyonda 23 adet tabanca, 1 adet suikast tabancası, 18 adet av tüfeği, 25 adet şarjör, 570 adet tabanca fişeği, 107 tane av tüfeği fişeği, 20.70 gram metamfetamin, 40 gram esrar, 28 adet uyuşturucu, 20 kök kenevir, 4 adet bıçak ile 46 bin 350 lira para ele geçirildi. - OSMANİYE