Osmaniye'de Türk İslam Sanatları Atölyesi açılışı yapıldı.
Vali Erdinç Yılmaz, protokol mensuplarıyla yaptığı açılışın ardından atölyedeki sergiyi gezerek bilgi aldı.
Atölyeyi kente kazandıranlara teşekkür eden Yılmaz, "Türk İslam Sanatlarımızı yaşatacak olan atölyemizin hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek kuşaklarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum. Kentimize hayırlı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Türk İslam Sanatları Atölyesi açıldı - Son Dakika