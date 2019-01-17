Osmaniye'de Türk Kızılayından Kan Bağışı Kampanyası

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.





Valilik kompleksinde kurulan kan bağışı standını ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet etti.



Kan bağışında duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Kan, muadili olmayan hayati bir sıvı ve tek kaynağı da insandır. Dolayısıyla hastalarımızın, kazazedelerimizin hayatlarının kurtarılması için ihtiyaç duyulan kan ancak vatandaşlarımızın teveccühü ile sağlanıyor. Bağışladığınız kan ile bir hayat kurtarabilirsiniz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızı, bu konuda duyarlılık göstererek kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.





Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek de Vali Coşkun'a kampanyaya verdiği destek için teşekkür plaketi sundu.

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