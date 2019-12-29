Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 yapıldı - Son Dakika

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Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 yapıldı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7' Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7' Osmaniye'de 7 ilçede 526 polisin katılımıyla gerçekleşti.
Osmaniye genelinde 526 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda 159 işyeri, 342 araç ve 2980 şahıs kontrol edilmiş, 2 araç sürücüsüne toplam 578,00 TL para cezası kesildi.
(İbrahim İmat/İHA)
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