Osmaniye'de turp hasadı sona erdi - Son Dakika

Türkiye'deki turp üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp sezonu sona ererken üreticiler, fiyatların istedikleri gibi olmaması ve rekoltenin düşüklüğünden şikayetçi.

Türkiye turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Kadirli ilçesinde son hasatla turp sezonu kapandı.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine Kadirli'nin Türkiye'nin turp diyarı olduğunu söyledi. Türkiye'nin turp ihtiyacının çok büyük bölümünün Kadirli'den karşılandığını dile getiren İspir, bu sezon istedikleri verim ve fiyatı bulamadıklarını dile getirdi.

Hava sıcak olmasından dolayı turpa talebin düşük kaldığını ve kilogram fiyatının istediklerinden düşük seyrettiğini kaydeden İspir, "30-35 bin dekar alanda ekimi gerçekleşen turp, 4 ay boyunca binlerce insana ekmek kapısı oluyor. Sezon başında 50 kuruş olan turpun kilogram fiyatı kısa bir süre artmasına rağmen sezon sonuna doğru yine 50 kuruşa düştü. Turp, ilçe ekonomisine yılda yaklaşık 60 ile 70 milyon lira arasında katkı sağlıyor." diye konuştu.

Turp üreticisi Hakan Küçükcan, hava şartları ve arz talep durumuna bağlı olarak hasadın istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.



Çiftçinin umudunun seneye kaldığını dile getiren Küçükcan, "Bu yıl hasadımız zayıf geçti. Sezon ortasında kilogram fiyatı biraz yükselmesine rağmen başladığı gibi 50 kuruştan kapandı. Her yıl dönüme ortalama 4-5 ton ürün alınıyor. Hava şartları ve arz talep durumuna göre üretici bu yıl turptan beklediğini elde edemedi. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Yeni sezonda daha bol verim ve mahsulün para etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.