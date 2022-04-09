Turp hasadı sona erdi - Son Dakika

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Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'inden fazlasının yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasat tamamlandı.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine bu yıl 40 bin dekar alanda ekilen turptan dekara 4-5 ton ürün alındığını belirtti.

Ürünün fiyatı ve alınan verimle üreticilerin sezonu mutlu kapattığını dile getiren İspir, "Son iki ayda havaların soğuması, talebin ve fiyatın artmasıyla üreticilerin yüzü güldü. İnşallah üreticilerimizin yeni sezonda da işleri iyi olur ve yüzleri güler." dedi.

Turp üreticisi Soner Topalhan da her yıl 4 ay süreyle ortalama 5 bin insana ekmek kapısı olan turp hasadını mutlu kapadıklarını kaydetti.