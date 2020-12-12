Turp yıkayan işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'deki turp üretiminin yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp yıkama ve paketleme işinde çalışan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savrun Çayı'nda turp yıkayıp paketleyen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.

İşçilerden Bircan Üstünel, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", haber kategorisinde Bestami Doruk'un "Diyarbakır Anneleri", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

İşçi Meral Kurt ise oyunu, haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammet bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Turp paketleme ve taşıması yapan Menderes Yılmaz, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oyladı.

Turp üreticisi Soner Topalhan ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafını seçti.