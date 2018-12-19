Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Typ İşçileri Kura ile Belirlendi

Osmaniye'de Typ İşçileri Kura ile Belirlendi

21 dakika önce

Osmaniye'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki 475 kişi, noter huzurunda yapılan çekilişle iş sahibi oldu.

Osmaniye'de Typ İşçileri Kura ile Belirlendi, System.String[]
Osmaniye'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki 475 kişi, noter huzurunda yapılan çekilişle iş sahibi oldu.

Atatürk Ortaokulu'nda yapılan kura çekimiyle iş sahibi olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının bina bakım, onarım ve temizlik bölümlerinde istihdam edilecek.

Kura çekimi sonucunda İl Sağlık Müdürlüğüne 50, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 25, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 25, İl Müftülüğüne 35, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsüne 10, İl Özel İdaresi Müdürlüğüne 60, Cumhuriyet Başsavcılığa 15 olmak üzere toplamda 220 kişi istihdam edildi.


TYP kapsamında ayrıca Kadirli ilçesinde 105, Düziçi'nde 55, Bahçe'de 40, Toprakkale'de 30, Hasanbeyli'de 10, Sumbas'ta 15 olmak üzere 255 kişinin çekilen kura ile kamuda istihdam edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:41 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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