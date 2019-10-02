Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de TYP kuraları çekildi
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Osmaniye'de TYP kuraları çekildi

1 saat önce

Kadirli ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Osmaniye'de TYP kuraları çekildi, System.String[]

Kadirli ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Öğretmenevi'nde, 2 bin 779 kişinin başvurduğu programda, notr huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 43'ü erkek 210 kişi 9 ay süreyle çalışmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, 7 Ekim'de işe başlayacakların 9 ay süreyle okullarda güvenlik ve temizlik hizmeti yapacağını belirtti.

Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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