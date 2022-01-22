Osmaniye'de UMKE ekipleri kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hastayı kurtardı - Son Dakika

Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan iki hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırdı.
Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan biri 70 diğeri 5 yaşındaki iki hastanın yakınlarının durumu bildirmesi üzerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri yola çıktı.
Ekipler kar nedeniyle 6 saat süren çalışma sonucu iki hastaya ulaşabildi.
Ambulansa alınan iki hasta Düziçi Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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