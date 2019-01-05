Osmaniye'de Üniversite Öğrencilerinden Kıyafet Yardımı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kadirli
Öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı.
Yurt bünyesinde açılan el işi kursuna katılan öğrencilerin yaptıkları bere, eldiven ve atkılar ile öğrencilerin kendi harçlıklarıyla aldığı kıyafetler, önceden belirlenen 50 ihtiyaç sahibine hediye edildi.
KYK Kadirli Öğrenci Yurt Müdürü Ali Bakıcı, 200 kişilik yurtta kalan öğrencilerin "Isıtan eller projesi" kapsamın ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin gönüllülük esaslı çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Bakıcı, "Soğuk kış aylarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizi ısıtacak yardım çalışmasında emeği geçen öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.
Yurt genelinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten yurt öğrencilerinden Zeynep Çuğ, "Temelinde yardımlaşma ve dayanışma bulunan projede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrencilerin mutlu olduğunu görmek çok güzel. Onun için de sosyal sorumluluk projelerine elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.